Ulstein ein av fire nominerte

Nyhende

Ulstein kommune er ein av fire nominerte kommunar til å bli årets ungdomskommune i Møre og Romsdal.

Nominasjonen er eit dokument på åtte sider, signert av Rebecca Hareide Vartdal (leiar i Ulstein Ungdomsråd) og Knut Erik Engh (ordførar i Ulstein).

Ulstein har eit godt fungerande Ungdomsråd som ofte blir tatt med på råd og blir lytta til av ulsteinpolitikarane. Det står at Ulstein har teknologi som eit stort og viktig satsingsområde i skulen. Det blir vist til fine idrettsanlegg, som Ulstienhallen, Høddvoll Stadion og Ulstein Arena. Ulstein vidaregåande skule har ei populær idrettslinje, der mellom anna Karsten Warholm, Fredrik Aursnes og Ørjan Håskjold Nyland har gått.

Dei nemner TAF-linja som både gir fagutdanning, og studiekompetanse og er skreddarsydd for det maritime miljøet i området.

Ulstein kommune er ein kommune som tar MOT-arbeidet på alvor, for å skape eit godt oppvekstmiljø.

Ungdomar fekk vere med å bestemme korleis ein skal utvikle sentrum i Ulsteinvik. Og det er eit allsidig fritidstilbod for ungdom. Dei trekkjer mellom anna fram kulturskulen, Bell ungdomsklubb, biblioteket, Ulsteinbadet, Saunesparken og sykkelbanen.

- Undersøkingar viser at ungdom meiner det er trygt og godt å vekse opp i Ulstein. Det er slik vi vil ha det, og saman skal vi gjere vårt for at Ulstein held fram å vere ein stad det er godt å vere ung, avsluttar dei med.

På kommunestyremøtet i Ulstein sist torsdagskveldn nytta Steinar Torvik sjansen til å skryte av det kjekke og lfotte ungdomsrådet kommunen har. Han trur Ulstein er ein god stad å vekse opp. Han rosa også ordføraren for å ha god dialog med ungdomane.

Ordførar Knut Erik Engh slutta seg til at det er nokre kjekke ungdomar Ulstein har.

Ungdomspanelet i fylket har møte 8. november og avgjer då kven som vinn den gjeve prisen.