– Ikkje for seint å snu

Nyhende

Einar Orten Trovåg (31) er sjølv ein flittig brukar av den rundt 1,4 kilometer lange grustraseen på Kvitholvegen.

Det var eit innlegg på Facebook-gruppa Puls og Pils, ei gruppe for folk som driv med treningsaktivitetar, som fekk Trovåg til å reagere.

– Her vart det meldt om at asfaltering av Kvitholvegen var nært føreståande, noko eg umiddelbart såg ville vere uheldig, ikkje berre for meg sjølv som aktiv løpar, men også for alle som nyttar vegen anten til trening eller til å gå tur.

Einar Orten Trovåg sette seg difor ned og skreiv eit lesarinnlegg som stod på trykk i Vikebladet Vestposten sist laurdag. Søndag vart innlegget også publisert på avisa si nettside og lenka til Facebook.

– Mange har engasjert seg i denne saka, mellom anna fleire lokalpolitikarar. Så langt eg har registrert er dei aller fleste einige med meg i at vegen ikkje bør asfalterast, seier han.

For den som trener ofte vil eit underlag av grus vere meir skånsamt mot kroppen enn eit hardare asfaltunderlag.

– Men eit asfaltdekke vil gi ein smalare veg og føre til at biltrafikken langs vegen vil ta seg opp, samstundes som farten vil auke, trur Trovåg som meiner at mange av dei kvalitetane vegen har i dag vil forsvinne.

– Kva kan det skade å la vere å legge fast dekke på denne strekninga?

Hadde dette vore den einaste tilkomstvegen til Røyset hadde eg forstått det, men det er det jo ikkje.

Einar Orten Trovåg har vore aktiv i Hareid Idrettslag i mange år. For tida har han ingen verv i laget, men han er framleis oppteken av at det må leggast til rette for tiltak som kan vere med på å gi gode kår for folkehelsa i Hareid.

– Slik Kvitholvegen ligg i dag er han eit flott alternativ til dei som ikkje ønskjer eller har råd til å bruke pengar på treningssenter. Ikkje alle vil eller kan gå

den bratte Feittbrennaren på Nesset. Rotarystien er ein kjempeflott tilbod, men om vinteren kan vegen vere uframkommeleg i månadsvis på grunn av is eller snø.

Kvitholvegen er eit lavterskeltilbod som ligg i nærleiken av Hareid sentrum. Eg veit at det er mange som brukar vegen til rekreasjon, dei fleste ved å gå, gjerne med hund eller barnevogn.

I Ulstein har dei satsa på folkehelsetiltak og mellom anna fått anlagt mange turstiar. I Hareid kan vi, utan at det går ut over nokon eller at det skal koste noko særleg, nytte Kvitholvegen i folkehelsa si teneste. Det er ikkje for seint å ombestemme seg med omsynt til asfaltering, meiner Trovåg.