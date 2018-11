Nyhende

Ifølgje vitner på staden skulle ein bil med hengar like før klokka 18 måndag kveld ha køyrt av vegen på Hareidseidet. Naudetatane var raskt på staden.

Klokka 18.04 sende politiet i Møre og Romsdal ut ei melding via sin Twitter-konto, der dei opplyste om at det var éin person involvert i ulukka, og at det ikkje skal vere snakk om personskade. Det blir heller ikkje meldt om trafikale problem.