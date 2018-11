Nyhende

Politiet i Møre og Romsdal har måndag gjennomført ein trafikkontroll med fokus på tungtransport ved Holstad.

Ifølgje politiet enda kontrollen med eitt forenkla førelegg for fart, etter at eit køyretøy vart målt til 76km/t i 60-sona. Det vart også delt ut eit førelegg for mobilbruk.