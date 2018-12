Samla inn 100.000 kroner

Nyhende

Det var på Color Line Stadion i Ålesund at Grethe-Karin Moldskred og barnebarna overrekte den flotte og betydelege pengegåva til Barnekreftforeininga, under foreininga sin årvisse julelunsj.

Moldskred fortel at ho samla inn pengar også i fjor, heile 138.000 kroner, men at ho då hadde mest fokus på næringslivet.

– Då gjekk eg på besøk frå bedrift til bedrift og samla inn pengar sjølv. Men, i år ville eg gjere noko annleis, fortel ho.

Fekk med seg barnebarna

Det eine barnebarnet til Grethe-Karin, Siri Lill, har leukemi. Grethe-Karin tenkte at i år kunne ho få med seg Siri Lill og dei sju andre eldste barnebarna på innsamlingsarbeidet. Dette er Gustav, Richard og nemnde Siri-Lill Moldskred Hasund, Serina, Kristiane og Julie Moldskred Veiseth, Adrian Holstad Moldskred og Filip Johansen Muren.

– Vi var på besøk i Trondheim i fjor, der eg såg kor mange bra tiltak som blei gjort av barnekreftavdelinga der. Eg tenkte at det hadde vore kjekt å vere med og bidra i år igjen. Denne gongen tenkte eg at mine eldste barnebarn kunne få vere med. Eg spurde dei åtte eldste, og alle sa ja. Det har vore veldig kjekt å fått så god hjelp frå dei unge, og at dei har ønskt å nytte litt av tida si for noko så gjevande. Det var også litt for å vise dei at det nyttar å gjere ein innsats for andre, seier Grethe-Karin.

Frå dør til dør

Ho fortel at dei åtte barnebarna og ho sjølv gjekk frå dør til dør og selde lodd, i tillegg til at dei fire eldste sat på kjøpesentera i Ulsteinvik fleire kveldar og helgar.

– Etter loddsalet og ei pengegåve frå ein privatperson var vi komne opp i 80.000 kroner. Då gjekk det nok litt sport i å klare å nå målet på 100.000, så vi kjøpte ei loddbok til og byrja å selje. På slutten kom det også til nokre bedrifter som hjelpte oss å kome heilt i mål. Vi er sjølvsagt utruleg takksame over all givargleda, seier Grethe-Karin Moldskred.

Som fortel at alle gevinstane var heimelaga, og gitt av slekt, vener og kjende.

Det er også mogleg å støtte Barnekreftforeininga via Vipps, og det kan ein gjere ved å nytte Vipps-nummer 02099.