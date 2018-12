Vart knapt fleirtal for Nordøyvegen

Nyhende

No i føremiddag har Fylkestinget vedteke at dei skal gje Nordøyane i Haram og Sandøy fastlandssamband. Det vart eit knapt fleirtal med 26 mot 21 røyster. Debatten i fylkestinget var på nesten 2 1/2 time. Mange parti var delte.

Fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde (Venstre) tok ordet og sa at det var ein alvorleg dag, både for Nordøyane og resten av fylket. Ho var ikkje i mot vegen som sådan, men har lært at utgifter og inntekter må gå opp i opp. Fylkeskommunen må ha pengar til å betale rekningane sine. Ho kunne ikkje sjå at Møre og Romsdal fylkeskommune har råd til å byggje Nordøyvegen. Nordøyvegen har vore vanskaleg til alle tider, det har vore eit sjansespel, meinte ho. Prosjektet har gått over lang tid, og det har vore mange usikre moment. Fylket har eit totalbudsjett, og må forvalte pengane sine deretter.

Dei som tok til orde for Nordøyvegen argumenterte med at dette er viktig for distriktet, innbyggjarar og arbeidsplassar. Bjarne Kvalsvik (uavhengig valliste for Sunnmøre) sa at det ville vere umogleg for han som kjem frå Herøy, og ser kor viktig bruene er der, å kome på fylkestinget og røyste mot Nordøyvegen. Fleire viste til andre distriktskommunar som har hatt stor nytte av fastlandssamband.

Dei som tala i mot Nordøyvegen sa at dei ikkje ville risikere å måtte kutte i skuletilbodet til ungdomane i fylket. Pengane må takast frå ein plass. Dei fryktar også at Møre og Romsdal kjem på Robek med ei slik kjempeinvestering.

Anders Riise (Høgre) var også mellom dei som kasta seg ut i ordskiftet. Han meinte dette var ein viktig dag. Prosjektet er godt fundamentert, dette er noko han ville gå for. Nordøyvegen vil ikkje berre kome dei 2700 innbyggjarane på Nordøyane til gode, meinte han. Og han tvilte på at Marine Harvest ville ha ligge i Herøy om det ikkje var for bruene. Det er viktig å byggje ut infrastruktur som gir moglegheiter, og sånn han ser det er det kysten som skapar varige verdiar. Ja, det er krevjande økonomisk å realisere Nordøyvegen, men det er likevel rett og viktig å gjere.