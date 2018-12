Til no har det meldt seg over tretti mottakarar. Då er det alt frå einslege til familiar

Nyhende

– Innsamlinga har gått veldig bra, og det har kome inn meir enn vi venta, seier Cato Voldsund.

Han er med i gruppa som kallar seg Nyekyrkjekarane, som hjelper Ulstein sokn med matinnsamlinga. Prosjektet «Mat halle jula» starta i slutten av november, og målet er å hjelpe dei som treng litt ekstra til jul.

Alle dei seks daglegvarebutikkane i Ulstein er også med på prosjektet. Dei har sett ut handlevogner der kundane kan legge oppi varer når dei handlar.

– Og det har folk absolutt gjort, noko vi er veldig glade for, seier Voldsund.

Før innsamlinga starta, fortalde sokneprest Margit Lovise Holte og diakon Ranveig Kaldhol til Vikebladet Vestposten at dei trudde viljen til å hjelpe er stor i Ulstein. Dei bad alle som ønskte å få ei matkasse til jul om å ringe eller sende melding til ein telefon som berre soknepresten og diakonen hadde tilgang til.

Hadde de venta at så mange ville ta kontakt?

– Ja, eg synest ikkje talet er overraskande. Vi veit at det er mange som treng litt ekstra, seier han.

Over helga skal matkassene pakkast og tilpassast dei ulike mottakrane. Dei som har meldt seg, kan anten hente dei sjølve eller få dei leverte på døra.

– Vi kjem til å la handlevognene stå på butikkane til måndag morgon. Så skal soknepresten og diakonen handle ekstra varer for dei pengane som er samla inn, seier Voldsund.

Så det er ikkje for seint for folk å bidra?

– Nei, det er vel slik at vi ventar at det kjem inn ein god del no dei siste dagane. Til no har folk vore flinke til å gje tørrvarer og anna mat som held seg lenge. Viss eg kan få ønske noko, er det at folk no gir til dømes posar med frukt og julemat, seier Cato Voldsund.