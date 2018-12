Ei eldsjel vann prisen

Nyhende

Utdelinga gjekk føre seg i vinterhagen på Hadartun. Etterpå var det konsert med Hareid blandakor.

Prisvinnaren vart skildra som ein positiv og velvillig dame, med ein arbeidskapasitet ein berre kan misunne. Frå borna var små har ho stilt som frivillig på aktivitetar dei har vore med på. Då borna starta i Bigset skulekorps engasjerte ho seg og stilte som frivillig på mangt eit arrangement. Sjølv om borna for lenge sidan har slutta i korpset leverer ho framleis flotte antrekk som ho har sydd til gevinstdokka dei loddar ut.

Ho har vore eldsjel i Bigset Velforeining. Ho har i seinare tid vore aktiv i både Hareid og Ulstein Lions og Hareid Revmatikarlag.

Ho er også knytt til Frivilligsentralen i Hareid, der ho stiller på mang ein dugnad, steller til frukost i gata og på bedehuset, kyrkjekaffi og tombola og er hjelpsam når det trengst.

Seljeseth fekk også ros for arbeidet ho legg ned for Gjenbruksbutikken Brukt og Billig. Der arbeider alle gratis, så heile overskotet går tilbake til gode tiltak i Hareid. – Me vonar ho vil halde på med dette flotte arbeidet lenge, lenge. Me har bruk for slike som henne, vart det sagt i talen til henne.