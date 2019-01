Skal lyse opp mot himmelen

Nyhende

Under ei stor markering i Gdansk sist sundag var ordføraren knivstukke og drepen.

Sylvester Zawadzki, Malgorzata Pluta og Ewa Zofia Høydalsvik fortel at den store hendinga var den store finalen i ei årleg pengeinnsamling ein velgjerande organisasjon står bak. Det var Jurek Owsiak som starta denne organisasjonen for 27 år sidan. Det starta med at han samla inn pengar til medisinsk utstyr for å hjelpe sjuke born. Men etter kvart har det stadig blitt fleire målgrupper som har fått hjelp av han og organisasjonen. Det er alt frå spedbarn til gamle som får hjelp.

– Det er samla inn over 2 milliardar kroner! Han er den einaste personen i heile verda som har hjelpt så mange, seier Zawadzki.

Pluta, Zawadzki og Høydalsvik snakkar varmt om denne leiaren. Han har greidd å samle polakkane på tvers av politisk ståstad og liknande til å stå saman om eit prosjekt. Og det prosjektet er å hjelpe alle sjuke og alle som treng helsehjelp.

Pengane blir samla inn over heile verda på bøsser og gjennom nettauksjon. Mange er med å bidra til dette føremålet. Kvart år blir den store innsamlingsaksjonen markert med ein stor finale med mykje festivitas. Finalen heiter «Lys mot himmelen», der dei sender fyrverkeri og laserstrålar opp mot himmelen. Denne markeringa er alltid klokka åtte på kvelden.

Og det var under nedteljinga for å sende lys opp mot himmelen førre sundag at ein mann frå publikum storma opp på scenen i Gdansk og stakk ordførar Pawel Adamowicz i hjartet og magen, så han døydde dagen etter.

Fleire tusen menneske var til stade og vart augevitne til den brutale hendinga. Og endå fleire sat heime i stovene sine og såg dette på fjernsyn.

Ordføraren hadde ikkje sikkerheitsvakter denne dagen, for det ville han ikkje ha. Dette var ein dag for å vise kjærleik, då valde han å stole på folket.

Vil trekkje seg som leiar

Jurek Owsiak vart sjokkert over hendinga og mista håpet. Han har varsla at han vil trekkje seg som leiar for den veldedige organisasjonen. Han kjenner skuld og ansvar for at dette skjedde på eit arrangement for denne organisasjonen.

Han har tidlegare fått ein del hatefulle ytringar mot seg. Owsiak trur ting vil roe seg om han trekkjer seg som leiar. Men det vil ikkje den polske forsamlinga som har møtt opp i redaksjonslokala til Vikebladet Vestposten vere med på.

– Alle polakkar over heile verda vil samle seg og vise Jurek vår støtte. Han kan ikkje gi seg no, slår Zawadzki fast.

Lysa frå Ulsteinvik

I tillegg til å vise støtte til Jurek vil dei gjennom demonstrasjonen ta avstad frå vald og aggresjon, men for kjærleik.

Arrangørane håper det kjem mykje folk til Ulsteinvik sundagskvelden, på parkeringsplassen ved Blåhuset. Alle er velkomne, ikkje berre polakkar.

– Om alle er snille og kjekke mot kvarandre vil alle få det betre, seier Zawadzki og legg til at han reknar med at mange ikkje vil ha denne aggresjonen i verda.

Dei vil sende lys opp mot himmelen for å vise støtte. Og tidspunktet for markeringa er ikkje tilfeldig. Det er klokka åtte på kvelden. Folk må gjerne kome litt før. Men nedteljinga for å sende lys til himmelen blir klokka åtte sundagskvelden.

– Me håper mange kjem og viser solidaritet med oss, seier dei tre.