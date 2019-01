Innstiling til rådmannsjobben

Nyhende

Ulstein kommune har brukt 250.000 kroner for å finne ut at assisterande rådmann skal få tilbod om rådmannsjobben.

Det er ei spissformulering om prosessen med å finne ein ny, øvste sjef for administrasjonen i kommunen.

Det er då kanskje lett å konkludere med at den gjeldstynga kommunen heller kunne ha brukt pengane til noko anna enn eit rekrutteringsbyrå.

Då pengane vart sett av, heitte det at det kostar meir å finne ny rådmann enn å rekruttere til ordinære stillingar. Difor vart det bestemt å leige inn eit eksternt firma.

Søkjarlista inneheldt ti menn.

To namn vart ikkje gjort offentleg, etter ønske frå søkjarane sjølve. Det var dei to og dagens assisterande rådmann som stod igjen til slutt og som vart kalla inn til intervju i formannskapet tysdag.

Sjølve prosessen som leia fram til at formannskapet til slutt innstilte Verner Larsen som ny rådmann, skjedde bak lukka dører.

Ifølgje ordføraren tok ikkje politikarane ei endeleg avgjerd på møtet tysdag og det vart difor kalla inn til eit ekstramøte to dagar etterpå.

Det er vanskeleg å vite kva som vart sagt på desse to møta, sidan tilsettingssaka ikkje var open for presse og publikum. Men det som er klart, er at dei to eksterne søkjarane trekte seg i løpet av prosessen med å lage ei innstilling.

I Verner Larsen får Ulstein ein rådmann som kjenner kommunen og innbyggarane, han har trass alt jobba der sidan 1990. «Han har lang fartstid og er ein lojal medarbeidar», seier ordføraren.

Det kunne kommunen nok ha funne ut utan å bruke 250.000 kroner.