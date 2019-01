Meir privatisering står for tur i Vegvesenet

Nyhende

Auka bruk av private aktørar på trafikant- og køyretøyområdet er eitt av måla som den nye fleirtalsregjeringa tok inn i Granavollplattforma, som Høgre, Frp, Venstre og KrF vart einige om før helga. Arbeidet med å vurdere kva oppgåver som eventuelt kan setjast bort, er allereie godt i gang.

Samferdselsdepartementet bad alt i haust Vegvesenet om å foreslå privatiseringskandidatar i verksemda. I oppdragsbrevet ber departementet etaten om «en særlig vurdering av hvilke oppgaver som helt eller delvis kan utføres av private aktører, eksempelvis oppgaver knyttet til avvikling av førerprøver og kurs knyttet til utvikling av førerkompetanse e.l.".

Fryktar nedlegging

Tillitsvald for dei Vegvesen-tilsette i Forbundet for ledelse og teknikk (FLT) Alf Edvard Masternes tviler på at det er interessant for private å drive mange av dei mindre stasjonane til Vegvesenet. Ei massiv nedlegging av trafikkstasjonar i distrikta kan bli resultatet, fryktar han.

– Ein privat aktør er opptatt av ei botnlinje, mens staten er opptatt av å gi eit breitt tilbod. Eg tviler på at halvparten av dei 82 trafikkstasjonane i landet kjem til å overleve, seier Masternes til Klassekampen. Han understrekar likevel at det kan komme til å skje, enten dei blir privatiserte eller ei.

Teoriprøve og oppkøyring

Blant oppgåvene som det skal vere aktuelt å overføre til private, er teoriprøve og oppkøyring, oppfriskingskurs for eldre og mengdetreningskurs for ungdom.

Vegvesenet mistar elles mange arbeidsoppgåver når mange årsverk og oppgåver blir overførte til fylkeskommunane i samband med regionreforma. Det statlege selskapet Nye Veier har dessutan overtatt ansvaret for å planleggje, byggje, drifte og vedlikehalde ein del av hovudvegnettet i Noreg.

– Vi opplever at Vegvesenet blir rive i filler, seier Masternes.