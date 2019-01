Foreslår å droppe assisterande rådmann

Nyhende

Etter Ulstein kommune tilset Verner Larsen som ny rådmann, forslår Pål Grødahl i Ulstein Venstre at kommunen ikkje tilset ny assisterande rådmann. For å spare pengar meiner han at kommunen bør ta vekk denne stillinga.

Så kan økonomisjefen heller bli oppgradert til kommunalsjef for økonomi og personal. Så kan kommunen eventuelt tilsetje ein rimelegare ressurs (eventuelt leige inn på timebasis) på økonomiavdelinga.

Slik kan kommunen spare pengar samstundes som dei får styrka økonomisk kontroll, argumenterer Grødahl.