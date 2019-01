Innstilte Larsen som rådmann

Nyhende

Onsdag føremiddag var Ulstein formannskap samla til møte for å gjere ein tilråding om ny rådmann til kommunestyret. Kommunestyret har møte i morgon kveld, torsdag, der dei skal bestemme seg for kven dei skal tilsetje i jobben.

Formannskapet hadde to møte førre veke, men torsdagsmøtet var ulovleg, då ikkje alle møtedeltakarane var fysisk til stade, difor måtte det gjennomførast nytt møte. På møtet var det tre vara for faste medlemer som ikkje møtte. Hanne Notøy (Ap) for Tor Meinseth (H). Hannelore Måseide (V) for Pål Grødahl (v). Og Odd Arne Vikebakk (Krf) for Steinar Torvik (Krf).

Tilrådinga var samrøystes for å tilby Verner Larsen jobben som rådmann. Det var ingen nummer to i tilrådinga.

Personalleiar Kari Riise og hovudtillitsvald Stig Grimstad deltok også på møtet.