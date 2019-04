NVE med vindkraftanalyse av Norge:

Hareidlandet er godt eigna for vindkraftutbygging

Ingen ting er avgjort, men i NVE sin analyse av vindkraftutbygging i Norge kjem det fram at store deler av fjellheimen nord for Hareidsdalen, både på Ulstein- og Hareid-sida, er godt eigna for vindkraft.