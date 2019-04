Nyhende

Politiet skriv natt til fredag at dei stoppa ein bil i Ulstienvik sentrum grunna at det var spelt så høg musikk frå bilen at det var til sjenanse for store delar av sentrum.

Ifølgje politiet hadde føraren av bilen øreproppar under køyringa. Bilføraren vart bortvist frå sentrum og blir meldt, skriv politiet på twitter.