Auka farenivå

Nyhende

Farenivået for grasbrann har auka frå gult til oransje nivå i Hareid og Ulstein. Det vil seie at det er stor fare for gras- og skogbrann.

Så sjølv om sola skin og det kan vere freistande å grille, bør du vere forsiktig.

Hareid og Ulstein brannvesen minner om at det er generelt forbod mot å gjere opp eld i naturen mellom 15. april og 15. september. Dette gjeld også bål og grilling i nærleiken av naturen. I denne perioden er det berre lov til å gjere opp eld der det openbart ikkje kan føre til brann. Det er like vel på eige ansvar og risiko.