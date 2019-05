Flaggar framleis i Ulsteinvik

Nyhende

I Sjøgata i Ulsteinvik heng flagga frå 17. mai framleis oppe, tre døgn etter at borgartoget gjekk gjennom gata.

- Det var slik teknisk komite i 17.-mai-nemnda fann ut at dei skulle gjere det, seier Arne Runar Vik, som var leiar i årets 17. mai-nemnd i Ulsteinvik.

Dei fann ut at flagga skulle henge i mange dagar etter at nasjonaldagsfeiringa var over, med andre ord?

- Ja, dei har planlagt å ta ned plagga no i ettermiddag, det var det som passa for dei. Men eg registrerte at nokre flagg og vimplar vart tekne ned allereie i går, søndag, seier Vik.