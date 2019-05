Kommunestyret var ikkje avvisande til kjøp

Nyhende

Med 16 mot 8 røyster vedtok kommunestyret at det er viktig å ta vare på eigedommen Bjørndals Minne. Dei ber administrasjonen ta kontakt med stiftinga for Bjørndals Minn for å avklare om det er mogleg å få sikre framtidig kommunalt eigarskap av Bjørndals Minne, basert på ei ny og nedjustert økonomisk profil.