Grunn til sjølvransaking?

James Flynn, professor ved University of Dunedin, New Zealand, publiserte ein artikkel i tidsskriftet Psychological Bulletin i 1987. Bakgrunnen for artikkelen var opplysningar han hadde komme over i ei bok om intelligenstestar frå 1972: Intelligenskvotienten, IQ, hos born testa i 1972, låg i snitt på 108, 8 poeng høgre enn hos born med same test i 1947. Kunne dette vere rett? Flynn skreiv til 165 forskarar kring om i verda og bad om data baserte på denne eller tilsvarande testar. Svar kom frå 35 land. Han fann at i alle industrinasjonar testing var blitt gjennomførd, hadde IQ stige frå eine generasjonen til den neste med 5 til 25 poeng! Intelligens-auken fekk namnet «Flynn-effekten». Entusiasmen var enorm. Nye og strengare testar vart utvikla. Gjennomsnittleg IQ var sett til 100. Skulle den ikkje auke, laut testane bli hardare og hardare – i samsvar med veksande intelligens blant folk.