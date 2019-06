Nyhende

– Om me ikkje seier klart og tydeleg ifrå at nynorsk er vårt språk er det ingen andre som gjer det. Som skuleeigar må me gje eit klart og tydeleg signal, sa Ranja Dimmen Alme (Folkelista) og fekk formannskapet med seg på eit vedtak om digitale læremiddel på nynorsk.