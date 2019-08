Inviterer til prøvetrening

Nyhende

Tysdag 27. august håpar Hareid IL Fotball at jenter som er interesserte i å teste ut fotballen vil ta turen til kunstgrasbana i Hareidsmyrane.

Der arrangerer klubben ei uforpliktande prøvetrening for jenter og ifølgje styreleiar Einar Orten Trovåg er det ikkje nødvendig å ha spelt fotball tidlegare for å bli med.

Håpet er at ein etter kvart skal få på plass fleire jentelag i klubben og ein ønskjer no å få oversikt over kor mange som er interesserte.

Ifølgje Hareid IL er det spelarar frå damelaget i klubben som vil ha styringa på prøvetreninga.