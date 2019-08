– Vi kan ikkje ha universitet eller høgskular på kvart nes

Nyhende

Det blei ein innhaldsrik dag på søre Sunnmøre for forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (Venstre) tysdag. Ho heldt mellom anna opningstale ved Høgskulen i Volda og i løpet av besøket kunne ho avsløre at regjeringa har sagt ja til høgskulen sine planar om nytt mediebygg. Vidar gjekk turen innom Vanylven, før det blei tid til eit kjapt stopp i Hareid sentrum før ferjeturen over Sulafjorden. Annika Brandal frå Hareid Venstre var med på heile turen til statsråden og på Hareid fekk dei også selskap av Pål Grødahl, Venstre sin ordførarkandidat i Ulstein kommune.