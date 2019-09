TV-aksjonen: Komiteen er godt i gang

Nyhende

Søndag 20. oktober blir årets TV-aksjon arrangert. Årets mottakar er organisasjonen CARE.

Pengane frå TV-aksjonen 2019 skal gå til tre tiltak CARE jobbar for som skal sørge for at fattige kvinner i nokre av verdas mest sårbare område skal få tene sine eigne pengar, bestemme over eigen kropp og kunne gjere sine stemmer høyrde i samfunnet.

Pengane som blir samla inn går til organisasjonen sitt arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

TV-aksjonskomiteen i Ulstein kommune er allereie godt i gang med planlegginga av den lokale innsatsen. Steinar Torvik, leiar for TV-aksjonen i Ulstein kommune, fortel at han håpar mange frivillige kan tenkje seg å hjelpe til som bøsseberarar.

Komiteen fortel at ein kan melde seg som bøsseberarar på TV-aksjonen sine nettsider og dersom det skulle vere spørsmål så kan ein ta kontakt med Bennie Hansen på servicetorget på Ulstein rådhus. Ho er TV-aksjonskoordinator i kommunen.

– Komiteen ønskjer vel møtt til ein kjekk dugnadsdag, slår Steinar Torvik fast og legg til: «Den største gleda ein kan ha, det er å gjera andre glad.»

Hødd er med på laget

IL Hødd Fotball stiller også opp for årets TV-aksjon. Klubben vil bruke ein av laget sine kampar denne hausten for å gje rom til bidrag for aksjonen.

– Dette samsvarer heilt med våre verdiar og vårt ansvar som samfunnsaktør, seier dagleg leder Per Arve Moldskred i Hødd