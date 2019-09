– Denne saka kunne eg vore forutan

Nyhende

– Vi er livredde for at dette skal gå ut over barneskulen. Det skal godt gjerast at det ikkje går ut over noko anna. Vi vil ha barneskule og det vil vi ha så snart som råd, slo Tor Meinseth (Høgre) fast då kommunestyret hadde oppe sak om å flytte investeringa til ny brannstasjon til 2020, i staden for 2022 som vart vedteke i økonomiplanen.