Kan vinne Norsk Lyspris

Nyhende

Mellom dei 19 nomierte til det som vert rekna som Noregs viktigaste lyspris finn vi Ulstein Arena. Nærare bestemt den spesialdesigna lysarmaturen til badeanllegget. Armaturet er nominert i kategorien "Norsk Lyspris - Beste produkt eller teknisk løysing" og tevlar om denne utmerkinga i konkurranse med seks andre bidrag.

Prisane er elles inndelt i fem kategoriar: Beste innendørsprosjekt, beste utendørsprosjekt, beste produkt eller teknisk løysing, open klasse og UNG.

Det er den ideelle organisasjonen Lyskultur som deler ut prisen. Lyskultur er landets leiande kompetansenettverk innan lys og belysning.

- Norsk lysdesign held eit høgt internasjonalt nivå, og det er både god geografiske spreiing og breidde i årets prosjekt. Den teknologiske utviklinga i bransjen, saman med auka medvit i samfunnet om kor viktig det er med godt og rett lys, gjer prisen stadig viktigare og meir aktuell, seier leiaren i juryen, Barbara Matusiak til Lyskultur.no. Matusiak er professor og arkitekt ved Institutt for arkitektur og teknologi ved NTNU.

Ulstein Arena tevlar om Betongtavlen Ulstein Arena er mellom seks betongprosjekt som tevlar om å vinne utmerkinga Betongtavlen.

I ei pressemelding har Lyskultur med dette sitatet frå søknadsteksten:

“Ulstein Arena er en samlingsarena med en godt synlig svømmehall. Arkitektens overordnede tanke og byggets klassiske preg var ønsket fremhevet av belysningen. Belysningen skal fremheve de kvaliteter som arkitektene har tilført bygget. Belysningen skal ikke oppfattes som et fremmedelement, men som en del av den arkitektoniske utformingen, med stort fokus på gode synsforhold og vertikal belysning. Belysningen er integrert i himling og arkitektoniske detaljer, hvilket gjør at belysningen ikke oppfattes som et fremmedlegeme. Plassering sikrer siktlinjene arkitekten ønsket å skape- fra byen mot fjellene. Samt at plasseringen unngår unødvendige speilinger i vannflatene. Produktet er satt sammen av flere ulike linser, for å kunne ivareta lysnivå på både gangbane og basseng, med én og samme armatur.”

Vinnarane vert kåra under Lysets Dag som vert arrangert 20. november på DOGA i Oslo. Lysprisen vart delt ut for første gong i 2001. Ein av vinnarane vil bli nominert til Nordisk Lyspris.