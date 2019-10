– Ønskjer oss sykkelstativ

Nyhende

55.000 skuleelevar kring om i heile landet har vore med på årets Beintøft – Norges største gå-til-skulen-aksjon. Til saman har deltakarane lagt bak seg heile 1,2 millionar bilfrie kilometer.

Det blei kåra både ein nasjonal vinnar – og fylkesvinnarar. Og – i Møre og Romsdal var det femteklassingane ved Hjørungavåg skule som gjekk heilt til topps – med imponerande 2.400 poeng!

Kontaktlærar for 5. klasse ved Hjørungavåg skule, André Egset Nupen, seier han er veldig stolt av elevane sine – som har vore så flinke å ta beina fatt.

– Alle i klassa har vore veldig engasjerte, og ønskte å gå for full pott i konkurransen. Etter kvart såg eg at elevane gjekk mykje – alle som ein – og til slutt hadde vi samla saman mange, mange kilometer, seier André Egset Nupen.

Som fortel at foreldra til femteklassingane også har vore flinke til å passe på at borna faktisk gjekk eller sykla til skulen – framfor å bli køyrt.

– Elevane har vist stor vilje til å ville klare dette – og det har vist seg når ein ser på resultatet, seier læraren smilande.

Gjekk nesten halvvegs til Oslo

Vikebladet Vestposten tok turen til Hjørungavåg skule for å møte dei flinke elevane – og dei fortalde at dei har gjort det dei kunne for å få eit best mogleg resultat.

Til saman har faktisk femteklassingane gått 260 kilometer i løpet av firevekersperioden konkurransen varte. Nesten halvvegs til Oslo!

Ein av elevane, som bur på Alme – og som vanlegvis blir køyrt til skule med taxi – valde faktisk å gå av eit stykke frå skulen og heller gå resten av distansen med eigne bein.

– Alle elevane har gjort ein super innsats, seier André Egset Nupen.

5.000 kroner i premie

På spørsmål om kva femteklassingane ønskjer å nytte dei 5.000 kronene som dei har fått som fylkesvinnarar på – var ikkje eitt einaste eitt av svara utan tanke på resten av medelevane på skulen.

– Helst skulle vi hatt nokre akebrett som alle kunne delt på, sa ein av elevane før ein annan skaut inn:

– Men det hadde vore aller best med eit skikkeleg sykkelstativ. Då hadde det freista enno meir å sykle til skulen.