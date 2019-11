– Pappaene har ei like stor og viktig rolle som mødrene

Nyhende

Annakvar måndag har Hareid Helsestasjon eiga barselgruppe for fedrane. Dette er eit tilbod dei starta opp i haust, etter å ha fått eigne prosjektmidlar til dette. Helsesjukepleiarane Ann Elin Skeide og Hanne Voksøy fortel at dette er eit tilbod som har vore etterspurt i fleire år. Når dei arrangerer «vanlege» barselgruppene er det mest mødrene som kjem. Det hender det slengjer innom ein og annan far, men dei kan fort kjenne seg aleine i lag med alle mødrene. Det synest helsestasjonen er synd, for dei ønskjer å nå fedrane så dei får same informasjonen. No som permisjonsreglane er endra, har fedrane fått lenger permisjon og med det meir ansvar.