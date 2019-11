20.000 båtar skrota etter innføring av panteordning

Nyhende

(NPK): For to år sidan innførte regjeringa 1000 kroner i pant når folk leverte båten sin til opphogging. Sidan då har 20.000 båtar blitt leverte.

– Dette er ein del av arbeidet til regjeringa med å sørgje for mindre søppel i havet, og eg er veldig glad for at innsamlingsordninga har fungert så godt, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i ei pressemelding.

– Før var det berre forsikringsselskap, kommunar og hamnestellet som kunne levere, for då var det dyrt å levere båtar. I dag er det gratis å levere båt opp til tre tonn, så det er vanlege folk som har båt som kjem og leverer båtane sine, seier dagleg leiar Ketil Svelland i Kambo Marina til NRK.