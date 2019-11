Nyhende

Den siste tida har det vore stor utfart til skøyte-isane på Hareidlandet.

Vikebladet Vestposten fekk onsdag tilsendt eit bilde frå Svein Eiksund i Ulsteinvik.

Han skriv følgjande:

"Lindor Skeide prøver ut nye metodar for å barbere "pelsen" som ligg over isen i Bugardsmyrane. Kreativt! Dersom det kjem nokre centimeter med regn som frys no, vil isflata vere vesentleg større. Er det noko som heiter proaktivt?"