Ber om at desse postane blir tatt inn i budsjettet

Nyhende

Førre veke hadde Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne møte. Dei fekk då ei orientering av økonomileiar Steinar Nummedal om økonomiplanen 2020-2023 for Ulstein kommune.

Fellesrådet sin uttale til økonomiplanen er at dei ber om at seks punkt som er ramsa opp under ikkje prioriterte driftstiltak blir innarbeidd i budsjettet og økonomiplanen.

Dei seks punkta er:

- 20 % helgastilling i Holsekerdalen

- 100 % stilling på dagsenter for eldre.

- Avlasting barn/ung

- Bilar til heimetenesta

- Stillingar psykisk helse og rus

- Avdelingsleiar heimesjukepleie.

Vedtaket var samrøystes. Dei vedtok ikkje å kutte i nokre postar.

Budsjett for Ulstein kommune Nokre nye investeringar Sjølv om Ulstein kommune har opparbeidd seg ei veldig høg gjeld på grunn av alle investeringane, ligg det inne nye investeringar også dei komande åra.