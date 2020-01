Nyhende

Vegtrafikksentralen melde klokka 11.17 fredag formiddag at Eiksundtunnelen var stengd.

Årsaka til stenginga var bilstans i tunnelen.

Politiet vart raskt kopla på, og ein patrulje køyrde til staden.

Men - allereie klokka 11.26 melde Vegtrafikksentralen at bilen var ute av tunnelen, og at den var opna for trafikk igjen.