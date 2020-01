Færre nordmenn trur på reinkarnasjon

Nyhende

Sju av ti nordmenn trur ikkje at menneske har levd tidlegare liv og blir fødde til stadig nye liv her på jorda, ifølgje ei undersøking.

Det blir stadig færre som trur på reinkarnasjon. Då forskarar ved Institutt for kyrkje-, religions- og livssynsforsking (KIFO) spurde i 2012, svara om lag 17 prosent at dei trudde på reinkarnasjon. I 2019 har talet som svarer at dei trur på det, gått ned til 11,4 prosent, skriv Vårt Land.

74,8 prosent av dei spurde i undersøkinga svarer at dei ikkje trur på reinkarnasjon. Forskar Tore Witsø Rafoss ved KIFO trur nedgangen kjem av at samfunnet blir meir sekulært.

– Dette «råkar» både organisert religion og det nyåndelege. Ein får ein polariseringseffekt, der det blir fleire ateistar og færre som tar ein mellomposisjon, seier han.

Witsø Rafoss seier at delen som trur på reinkarnasjon, er mindre blant dei med høgare utdanning og høg inntekt og blant dei som bur i byar. Undersøkinga viser òg at fleire kvinner enn menn trur på reinkarnasjon.

KIFO spurde i undersøkinga òg nordmenn om dei trur på horoskop og naturmedisin. Også her ser forskarane ein markant nedgang frå 2012 til 2019, seier Witsø Rafoss.