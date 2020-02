Ope møte om organdonasjon

Nyhende

Komande måndag, 10. februar, inviterer Hareid Rotaryklubb og Ulstein Rotaryklubb til ope møte i Hareidhallen. Tema for møtet er organdonasjon og dei to klubbane håpar å fylle Hareidhallen denne kvelden.

Dit kjem Hege Lundin Kuhle, dagleg leiar i stiftinga Organdonasjon. Håpet er at møtet skal gje utfyllande informasjon og svar på det meste av spørsmål kring organdonasjon. Stiftinga vart oppretta i 1997, på bakgrunn av den store mangelen på organ for transplantasjon og har sidan jobba for at alle som treng eit nytt organ skal få det.

– Organdonasjon er noko det blir meir og meir fokus på. Det er tusenvis av menneske i Europa som sit og ventar på organ, og mange hundre berre i Norge. Dette er noko som vi absolutt bør ha fokus på, også lokalt, fortel Oskar Grimstad, visepresident i Hareid Rotary.

Ifølgje stiftinga Organdonasjon stod det 448 personar på venteliste for organtransplantasjon ved utgangen av 2019.

Livberging

– Eg trur det er lokalt engasjement som må til, og mange lokale engasjement, for at ein skal kunne løyse dette problemet. Organdonasjon er jo rett og slett livberging, fortel Grimstad.

Otto Kjetil Nytun, leiar av programkomiteen i Ulstein Rotary, meiner at det tidlegare truleg har vore litt tabu med organdonasjon og får støtte rundt bordet. Gjennom det opne møtet i Hareidhallen håpar dei to Rotary-klubbane at ein kan auke forståinga rundt organdonasjon og bidra til at fleire får hjelp.

– Det er utruleg viktig at ein får sakleg informasjon om dette, legg Nytun til.

– Eit menneske som døyr kan jo faktisk redde tre-fire andre liv, fortel Bjørn Teigene, president i Hareid Rotaryklubb.

– Når ulukka er som verst, så kan det kome noko positivt utav det, legg Oskar Grimstad til.

Vil spreie bodskapen

Dei to lokale Rotaryklubbane håpar deira initiativ også kan inspirere utanfor Hareidlandet.

– Vi ønskjer å spreie dette og vi oppmodar andre Rotaryklubbar om å gjere liknande ting. Gjennom det nettverket vi har kan ein spreie dette på ein effektiv måte gjennom heile landet, fortel Bjørn Gunnar Tafjord, president i Ulstein Rotaryklubb.

Dette føyer seg inn i rekkja av tiltak som Rotary bidreg til, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Rotary er faktisk verdas største humanitære organisasjon, og det er det ikkje så mange som veit, fortel Bjørn Gunnar Tafjord.

Dei peikar mellom anna på Rotary sitt store prosjekt, Polio Plus, der ein i mange år har jobba for å utrydde sjukdomen polio.

No håpar dei lokale Rotaryklubbane at deira initiativ kan vere med på å også rette eit positivt fokus mot organdonasjon. Dei fortel at stiftinga Organdonasjon har vore svært positive til å delta på møtet.

– Dagleg leiar kjem eins ærend til Hareidhallen for å fortelje om organdonasjon. I tillegg så kjem ein som har fått skifta hjarte og skal fortelje om si oppleving.

Får svar

Rotary-klubbane minner igjen om at møtet er ope for alle som kan vere interesserte og at det sjølvsagt er gratis inngang i Hareidhallen.

– Dette er noko av det viktigaste Rotary kan gjere. Vi håpar verkeleg at folk vil møte opp, seier Nytun og Teigene.

Rotaryklubbane oppmodar mellom anna alle som jobbar innan helse- og omsorg, eller andre som kan få spørsmål om organdonasjon i sitt arbeid, om å ta turen til Hareidhallen denne kvelden. Idar Flø fortel at ein mellom anna få ei orientering om stiftinga Organdonasjon.

– I tillegg har folk truleg ein del spørsmål og dei kan ein få svar på under møtet. Ein vil også få eit forhold til organisasjonen, slik at ein kan ta kontakt med dei seinare dersom ein skulle lure på noko, fortel Flø.