19 av 22 greidde Statsborgarprøva

Nyhende

I fjor gjekk 22 personar opp til Statsborgarprøva i Ulstein. Av desse var det 19 som bestod prøva, noko som utgjer omtrent 86 prosent av kandidatane. I Møre og Romsdal sett under eitt bestod 80 prosent av kandidatane Statsborgarprøva. På landsplan var det 81 prosent som greidde denne prøva i 2019.

Desse tala kjem fram i ei pressemelding frå Kompetanse Norge som har utvikla Statsborgarprøva på oppdrag frå kunnskapsdepartementet.

Statsborgarprøva er ei kunnskapsprøve som tek utgangspunkt i læreplanen for opplæring i samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Prøva er digital og varer i 60 minutt. Prøva består av 32 oppgåver og for å få bestått må ein svare rett på minst 24 av desse,

For å få norsk statsborgarskap må ein anten bestå ei prøve i samfunnskunnskap på norsk eller ta Statsborgarprøva. Dette kravet vart innført i 2017. Ein kan velje om ein vil ta prøva på bokmål eller nynorsk. I følgje Kompetanse Norge valde 98,5 av kadidatane å ta prøva på bokmål i fjor.

Kompetanse Norge presiserer at prøva ikkje måler graden av integrering hos kandidatane.

– Resultata på landsbasis held seg jamt over gode, seier Sveinung Skule som er direktør i Kompetanse Norge.

Det var i alt 6244 personar som tok Statsborgarprøva i fjor.

Kompetanse Norge presenterer denne oversikta over resultata i dei einskilde kommunane i Møre og Romsdal. Kommunar som ikkje har gjennomført prøven er ikkje med i oversikta. Av personvernomsyn gjeld dette også kommunar der det var færre enn ti personar som gjennomførte prøva.