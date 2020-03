Fleire naboar er evakuerte

Nyhende

Det står røyk og flammar opp av taket på eit bustadhus på Kolbeinhaugane på Ulstein.

Ein person var i huset, men vedkomande kom seg ut. Det er stor røykutvikling og flammar på eine sida av huset. Brann og politi er på staden og arbeider med å få sløkt brannen.

Få på meir vatn, få på ein slange til, gaular brannfolka.

Politiet melder på twitter at to bustadhus og til saman sju personar er evakuert, men politiet på staden seier til vår reporter Linda Eikrem at det er fem personar og eit hus. Grunnen til at dei blir evakuerte er mykje røyk.

Brannvesenet vurderer fortløpande om dei skal evakuere fleire. Det er til no ikkje meldt om personskade.

Det er for tidleg å seie noko om årsaka til brannen.

No kjem det ein brannbil på veg frå Hareid også.