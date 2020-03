Nyhende

Ein person i Hareid kommune har dei siste dagane vore i isolasjon medan ein venta på prøvesvar etter mistanke om korona-smitte. Laurdag skriv Hareid kommune på sine nettsider at prøveresultata er klare og at personen som var isolert har testa negativt og ikkje er smitteberar for korona-viruset.

Det er dermed ingen som har fått påvist smitte i Hareid kommune.

Kommunen oppdaterer statusen for korona-viruset i Hareid på ei eiga side