Avlyser førebels ingen arrangement

Nyhende

Kommuneoverlege i Ulstein, Norunn Kirkebø Elde, seier til Vikebladet Vestposten at dei førebels seg ingen grunn til å avlyse arrangement på grunn av fare for smitte av koronaviruset. Denne veka reiser Ulstein formannskap og kommuneadministrasjonen på ekskursjon til austlandet, og det ser kommunen ingen grunn til å avlyse då dei forheld seg til retningslinjene frå Folkehelseinstituttet.

Ulstein kommune har sett i gang ein del lokale tiltak. Kriseleiinga har hatt møte, og kan kallast inn på kort varsel. Ein gong i veka har kommunen telefonmøte med Fylkesmannen, der dei rapporterer inn stoda i kommunen. Dei har også telefonmøte med helseføretaket ein gong i veka, der dei har høve til å stille spørsmål.

Kommunen har også sett ned ei lokal arbeidsgruppe med representantar frå omsorgsetaten, oppvekstetaten og kommunikasjon. Kommuneoverlegen leiar gruppa der dei legg konkrete planar om epedemien.

Får mange spørsmål

Norunn Kirkebø Elde fortel at dei får mange spørsmål på Ulstein legesenter om korona. Det er førebels ingen i Ulstein kommune som er smitta. Det er tre som sit i karantene, men dei er friske. Dei sit der for å vere sikre på at dei ikkje skal spreie smitte.

- Ein skjønar at dette er eit virus som vil spreie seg, seier Elde. Men dei arbeider for å verne dei som er i sårbare grupper, og å forsinke smitten, så ikkje alle blir sjuke på ein gong. Dei må ha kapasitet til å ta seg av dei som blir sjuke.

Ingen blir testa for korona på legesenteret. Om nokon skal testast blir det gjort i eigen heim, eller i bil utanfor legesenteret. Dette må avtalast på førehand over telefon. Det er smittevernlege Michael Dahl som avgjer kven som skal testast.

Smittevernlegen og kommuneoverlegen tar dei større avgjerdene, og dei samarbeider med dei andre kommunane i Sjustjerna.

Om sjukdomen bryt ut vil folk få hjelp i heimen, og dei vil ta imot pasienter på ei avdeling på Alvehaugen, som vil bli skjerma for andre.

Ta kontakt med dagtid

Norunn Kirkebø Elde vil oppmode dei som har spørsmål om koronaviruset, eller lurer på om dei kan vere smitta, om å kontakte legesenteret på dagtid, så dei ikkje oppheld legevakta med dette. Legevakta kan dei kontakte om det er noko som er akutt.

Og dei skal bruke telefon, og ikkje møte opp fysisk på legesenteret.

Sjuke bør ikkje besøke gamle eller sjuke

Folk med hoste eller liknande blir bedne om å halde seg unna sjukeheimen og omsorgsbustader for å unngå at dei som bur der blir smitta. Dette gjeld også sjukdom som ikkje har med koronaviruset, for om desse gruppene blir smitta vil dei ha dårlegare immunforsvar til å stå imot koronaviruset.

Det viktigaste tiltaket for å unngå smitte er god handhygiene og hostehygiene.

Kommuneoverlegen minner også om at heimesida til Ulstein kommune blir fortløpande oppdatert.