Nyhende

(Sunnmørsposten): Helse Møre og Romsdal melder at dei har innført restriksjonar på besøk til sjukehusa og institusjonane. Grunnen er smittesituasjonen med koronaviruset.

– Vi ber pårørande unngå besøk inne på sjukehusa om det ikkje er heilt nødvendig. Vi ber besøkande som har eit særskilt behov om å ta kontakt med avdelinga før dei kjem. Dette gjer vi for å redusere risikoen for smitte inne på sjukehusa, seier fagdirektør Torstein Hole.

Dette gjeld sjukehusa i Ålesund, Volda, Molde og Kristiansund samt tilhøyrande institusjonar.

Kun partnaren til fødande

For fødande er det berre partnar som får komme på barselbesøk, og dette gjeld alle dei fire fødeavdelingane i fylket. Tilsvarande praksis er også etablert ved St. Olavs hospital og i Helse Nord-Trøndelag

– Besøkande som har spørsmål eller særskilde behov knytt til dette kan ta direkte kontakt med si fødeavdeling, seier konstituert klinikksjef Janita Skogeng i Klinikk for kvinner, barn og ungdom.

Sjukehuskantina er berre for tilsette

Sjukehuskantinene som tidlegare har vore open for besøkande, blir no berre open for tilsette ved sjukehusa.

Tilbodet om matservering som frivillige organisasjonar har på enkelte av sjukehusa, vil også bli avvikla i noverande situasjon.

Kiosken på sjukehusa i Kristiansund, Molde og Ålesund vil framleis vere open for besøkande.

Dei avsluttar med å minne om god handhygiene før og når du er på sjukehuset, og å følgje anbefalingane frå Folkehelseinstituttet.

Ikkje handhelse og klemme

Tysdag rådde Helse Møre og Romsdal tilsette og andre i sjukehusa om ikkje å handhelse eller klemme når dei møtest.

Tysdag kveld var 28 tilsette i Helse Møre og Romsdal i karantene. Dei har ei oppdatert nettside her.





Denne saka blei først publisert av Sunnmørsposten.