Kommunane: - Vi har kontroll

Nyhende

Både i Hareid og Ulstein har kriseleiinga i kommunen jamlege møte på grunn av koronasituasjonen.

- Utifrå situasjonen no, vil eg seie at vi har god kontroll. Og vi har vore litt i forkant heile vegen, til dømes stengde vi sjukeheimen for besøk sist fredag, seier ordførar i Hareid, Bernt Brandal.

Krisestaben i Hareid har møte klokka 12.00 kvar kvardag, og møtest også utanom viss det er behov.

På heimesida si oppdaterer kommunen dei ulike tiltaka som gjeld til ei kvar tid, og etter dagens møte i kriseleiinga, sa Brandal ut ein appell på kommunen si facebooksida. Der seier han mellom anna at "Vi er no oppe i ein heilt spesiell situasjon som vil virke begrensande og kontrollerande for mange. Dette er heilt nødvendig for å beskytte samfunnet og dei svake blant oss mest mogleg. Det er derfor viktig at alle tek det personlege og kollektive ansvaret inn over seg - og bidreg i ein nasjonal dugnad for folk og land."

Også i Ulstein er ordføraren, Knut Erik Engh, trygg:

- Eg føler vi har god kontroll, ja. Det var litt hektisk i går,på torsdag, då regjeringa la fram dei nasjonale tiltaka, som mellom anna innebar at alle barnehagar og skular skulle stengast, seier Engh.

Også Ulstein kommune har ei eiga koronanettside.

Begge kommunar har ordningar for heimar som treng barnepass fordi foreldre/føresette har arbeid som blir definert som ei samfunnskritisk rolle. Det gjeld til dømes helsepersonell, brann, politi og kriseleeing.

På møtet i krisestaben i Ulstein fredag ettermiddag, fekk Vikebladet Vestposten vere med. I staben sit ordføraren, varaordføraren, kommunedirektøren, lensmannen, leiaren i eigedomsselskapet, kommunalsjefane og kommuneoverlegen.

På møtet kom det fram at dei tilsette i kommunen må rekne med å bli omdisponerte i tida framover. Tilsette som har fått mindre å gjere på grunn av skule- og barnehagestenging, må kunne rekne med å bli sett i anna arbeid.

Slik er det også i Hareid.

- Det er nok spesielt i helsevesenet behovet for arbeidskraft kjem til å bli størst, seier ordførar Bernt Brandal.