Hareid og Ulstein ber alle med helsefagleg utdanning - og som jobbar utanfor helsevesenet eller har ledig kapasitet - om å registrere seg

Nyhende

Koronapandemien set helsevesenet i Norge på ei svært hard prøve. Både i Hareid og i Ulstein treng ein også no fleire folk i helse- og omsorgstenesta.

Har du jobb utanfor helsevesenet, sjølv om du har helsefagleg utdanning? Eller har du helsefagleg utdanning og ledig kapasitet? spør kommunane.

I så tilfelle ønskjer kommunane at ein registrerer seg. Høyrer du til Hareid kommune går du inn via denne lenkja, men høyrer du til Ulstein kommune går du inn via denne lenkja.

I første omgang er det eit ønskje om at ein registrerer seg - og ein vil bli kontakta dersom det blir behov.

Kommunane treng mellom anna å vite kva slags helsefagleg utdanning og erfaring den som registrerer seg har.

- Vi ønsker også at du registrerer deg viss du studerer eller ikkje er i jobb, skriv kommunane.