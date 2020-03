Rår næringslivet i Hareid til å gjere tiltak for å redusere smittespreiinga

Nyhende

Kriseleiinga i Hareid kommune rår næringslivet i Hareid til å gjere tiltak for å redusere spreiinga av koronaviruset.

Det kjem fram i eit brev sendt på epost til stiftinga Hareid Næringsforum. Der rår kommunen næringsforumet til å informere både eignde medlemmer og andre verksemder i kommunen om dette.

Kriseleiinga i kommune meiner at alle private verksemder mellom bør anna:

- Stenge kantiner og be dei tilsette om mogleg å heller spise på arbeidsplassen

- Ta i bruk heimekontor der det er mogleg

- Syte for at det vert nytta eige tastatur/mus ved felles arbeidsplassar

- I tillegg ber vi om at verksemder som har avtale om bedriftshelseteneste nyttar råd frå dei når det gjeld hygiene og andre tiltak på arbeidsplassen. Dei verksemdene som ikkje har avtale om bedriftshelseteneste bør vurdere å inngå avtale om dette inntil vidare. Vi ber også om at de held dykk oppdatert på Hareid kommune sine heimesider når det gjeld tiltak som vert sett i verk i høve korona-epidemien. Her finn de også informasjon og råd frå nasjonale helsemyndigheiter, skriv kriseleiinga, ved assisterande rådmann Kariann Bighseth, i brevet.