Ber kommunane samordne tiltak

Nyhende

Næringslivet på Søre Sunnmøre ber kommunane samordne smitteverntiltaka i samband med koronasituasjonen.

I eit brev til kommunane skriv næringsforeiningane følgjande: "Då det er mykje som no er opp til kommunane å vedta eit smittevernregime, ønskjer næringslivetpå Søre Sunnmøre å oppmode om at ein tek hensyn til at Søre Sunnmøre i stor grad er éin bu- ogarbeidsregion. Kommunane sine tiltak i denne regionen bør justerast i størst muleg samspel, slik at drift av næringsaktivitet, arbeid og pendling har mest muleg forutsigbare vilkår gjennom denne situasjonen vi no er i."

Dei siste dagane har det mellom vekt diskusjon at Hareid kommune har innført strenge karantenereglar for innbyggjarar som har vore utanfor Møre og Romsdal.

I brevet til kommunane skriv næringslivet at dei trur felles retningslinjer vil vere lettare å kommunisere ut i regionen enn ulike reglar frå kommune til kommune.

Brevet er underskrive Idar Flø i Hareid Næringsforum, Daniel Garden i Ulstein Næringsforum, Merethe Hjertø Flusund i Havlandet AS/Herøy Næringsforum, Roar Vikene i Volda Næringsforum, Odd Magne Vinjevoll i Stiftinga Ørsta Næringskontor og Tor Inge Nygård i Vanylven Utvikling AS.

Alle fem ønskjer å vere aktiv partnar for kommunane i denne tida, heiter det i brevet.