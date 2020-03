Opplagsvekst for Vikebladet Vestposten

Nyhende

Frå første til andre halvdel av 2019 hadde Vikebladet Vestposten ein opplagsvekst på 94. Opplaget gjekk frå 4169 ved utgangen av første halvår i 2019 til 4263 ved inngangen til 2020. Dei fleste avisene i fylket ser ein svak nedgang i papiropplaget, men ein auke i det digitale opplaget.

– Kjekt å få auke nok ein gong. Vikebladet Vestposten held stand som den tredje største lokalavisa i fylket, berre Møre-Nytt og Vestlandsnytt har større opplag av fådagarsavisene. Eg er veldig glad for at mange ser verdien av å betale for redaksjonelt innhald frå nærområdet. Og så vil eg takke både abonnentar og annonsørar, som støttar lokalavisa både i krisetid og agurktid, seier Linda Eikrem, redaktør og dagleg leiar i Vikebladet Vestposten.

Ifølgje Journalisten kan tre av fire aviser i Mediebedriftenes Landsforbund vise til opplagsvekst i denne perioden. Det totale opplaget for norske aviser er på 2,35 millionar og går fram med 2,5 prosent frå første til andre halvdel av 2019.

Mediebedriftenes Landsforbund skriv på sine nettsider at nedgangen for papiravisene har bremsa noko opp samanlikna med dei siste åra. Samstundes registrerer ein at det er ein kraftig auke i bruken av e-aviser.