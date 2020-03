Posten går sin gang

Nyhende

Levering av post, pakkar og varer går som normalt, skriv Posten Noreg i ei pressemelding.

– Det er krevjande dagar, men vi ser òg ei nasjonal mobilisering som gjer at leveransane ut til norske husstandar og kundar i hovudsak går som normalt. Vi gjer alt vi kan for å halde oppe høg kvalitet på post, pakkar og varer som representerer ein viktig del av den samfunnskritiske infrastrukturen, seier konsernsjef Tone Wille i Posten Noreg.

Posten og Bring lèt ikkje mottakarar signere på PDA framover, for å avgrense smitte. I tillegg har dei sett inn nye hygienetiltak, og administrative arbeidarar har i hovudsak heimekontor.

Posten innrømmer at det kan bli problem framover.

– Den alvorlege situasjonen som rammar heile samfunnet, kan medføre at vi ikkje kan oppfylle alle avtale- og kundeforpliktingar framover. Vi har derfor varsla at dette er ein force majeure-situasjon, slik at kundar er førebudde på at situasjonen raskt kan endrast, seier Wille.