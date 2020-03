Førebels ingen smittetilfelle påvist i Hareid

Nyhende

Det er enno ikkje påvist tilfelle av korona-smitte i Hareid.

Måndag denne veka vart det teke prøve av elleve personar, tysdag var talet sytten.

- Vi har så langt fått svar på ti av testane som vart tekne måndag. Alle er negative, fortel smittevernlege i Hareid, Vidar Vollsæter.

Alle testane vert sende til mikrobiologisk avdeling på sjukehuset i Molde for analyse. Svara blir sendt ut fortløpande.

- Eg veit ikkje kva tid svara på testane frå tysdag kjem, men truleg først i morgon, torsdag, seier Vollsæter.

I Ulstein vart det tysdag påvist at to personar er smitta av viruset. Begge er i same husstand.