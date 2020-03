Samarbeider om å handle og bringe daglegvarer

Nyhende

Fleire aktørar i Ulstein går no saman for å handle og bringe daglegvarer til dei som ikkje har høve til å kome seg på butikken sjølv. Ordninga gjeld frå og med onsdag 19. mars.

- Vi har hatt ein del førespurnader frå kundar, så då tok eg kontakt med frivilligsentralen og spurde om vi kunne finne ei løysing. Når folk blir permitterte og får redusert inntekt, då kan ikkje vi ta betaling for å køyre ut varer. Vi som jobbar her har heller ikkje tid til å plukke varer og køyre ut, difor er eg glad frivilligsentralen sa ja til eit samarbeid, seier Jonny Mork, kjøpmann i Rema 1000 Ulsteinvik.

Den andre matvarebutikken som er med i samarbeidet, er Coop Mega Ulsteinvik.

- Vi har fått ein del spørsmål frå kundar som har behov for å få levert varer på døra. Og no har vi også fått på plass ei betalingsløysing, fortel Ann Charlotte Amundgaard Sørheim i Coop Mega Ulsteinvik.

Ulstein Frivilligsentral skal samordne tilbodet, og har i tillegg fått med seg Sørøyane Røde Kors og Ulsteinvik Sanitetsforeining.

- Dette skal fungere slik at folk som sit heime og ikkje kjem seg ut, til dømes på grunn av koronakarantene, kan ringe eller maile bestilling til meg før klokka 14.00 på kvardagane, fortel Inger Anne Dimmen, som er dagleg leiar i frivilligsentralen.

Bestillingane kan ringast inn på telefon 98 23 06 13 eller sendast til inger.dimmen@ulstein.kommune.no

På Mega vil så dei tilsette plukke varer og gjere klar bestillingane, medan det er frivillige som skal plukke varer på Rema 1000.

- Dei frivillige hentar varene mellom klokka 17 og 19, og leverer så på døra til den som har bestilt, forklarer Dimmen, som understrekar at god handhygiene er viktig i denne prosessen: - Dei som plukkar varer skal bruke antibac og eingongshanskar, og dei skiftar sjølvsagt til nye eingongshanskar når varene skal køyrast ut og etter at dei er levert på døra.

Jonny Mork fortel at han skal opprette ein konto på butikken for kvar slik "fjernkunde".

- Det er ikkje noko problem, eg sender faktura på mail eller i posten. Eg synest det er ok at bestilling og handling går gjennom frivillgsentralen, for då ser dei omfanget og kan planlegge kor mange bilar og personar dei treng til utkøyringa.

Mork og Dimmen oppmodar folk om å legge inn bestillingar som varer nokre dagar, for det er ikkje aktuelt for dei frivillige å drive småhandling for folk.

Dei frivillige organisasjonane oppmodar fleire til å melde seg til teneste for mathandling/-bringing. Det er mogleg å melde seg til teneste her. (lenke til skjema for registrering)

- Sanitetskvinnene er ein ressurs i mange lokalsamfunn. I Ulsteinvik har vi nokre få som er aktive, men totalt har vi mellom 300 og 400 medlemmar her. Eg vil oppmode så mange som mogleg å ta kontakt med kommunen og melde seg, anten til mathandle-samarbeidet eller andre ting, seier Siw Ulstein i Ulsteinvik Sanitetsforeining.

Sørøyane Røde Kors stiller også med frivillige og bilar for å køyre heim varer til dei som bestiller.

- Røde Kors stiller sjølvsagt opp for lokalsamfunnet, så det er heilt naturleg for oss å vere med på dette, seier Olai Hoddevik i Sørøyane Røde Kors.

Ulstein Frivilligsentral har også ein avtale med apoteka i kommunen: Dei som har handla gjennom klikk og hent-løysing på nett, kan be dei frivillige hentene varene på apotekutsala.