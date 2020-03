Koronasmitta pasient innlagd ved Volda sjukehus

Nyhende

Torsdag 19. mars vart ein person innlagd ved sjukehuset i Volda med koronasmitte, melder Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

Her fortel dei at pasienten har vore sjuk over ei tid og at tilsette ved sjukehuset difor var godt førebudde på å ta i motvedkomande

- Verken tilsette, eller andre pasientar ved Volda sjukehus har vore eksponert for smitte, opplyser Helse Møre og Romsdal.

- Vi har følgt smittevernprosedyrene våre og har gode planar for korleis vi skal ta imot pasientar som er smitta med korona. Pasienten ligg i ein skjerma del av sjukehuser i isolasjon. Tilstanden er stabil, seier Palma Hånes, klinikksjef ved Volda sjukehus.

Personen som er innlagd kom heim frå ferie i Austerrike 7. mars og har vore i heimekarantene sidan då, opplyser Helse Møre og Romsdal.