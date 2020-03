Nyhende

Kriseleiinga i Hareid kommune har no bestemt at alle leikeplassar, ballbingar og andre utandørs idrettsanlegg som kommunen eig skal stengast.

Dette blir gjort for å unngå spreiing av koronavirus. Råda frå nasjonalt hald er å halde 1-2 meter avstand. Ein bør heller ikkje vere meir enn fem personar samla.

Kommunen har fått meldingar om at leikeplassane, ballbingane og liknande har blitt samlingspunkt under koronakrisa, så for å unngå at folk samlar seg, stenger dei ned anlegga.