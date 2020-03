– Vi gjer som vanleg vi

For å unngå å utsette renovatørane og andre for smitte, oppmodar vi alle til å pakke restavfallet godt inn i posar. Det er ikkje kjekt å få ein dusj av noko som ein ikkje veit kva er. Ta deg ein grundig handvask både før og etter du trillar ut dunken og hentar den inn.

Nyhende

For renovatørane Jon Arne Folkestad og Peter Dekker i Søre Sunnmøre Reinhaldsverk er det meir eller mindre som vanleg på jobb for tida. Men – dei merkar spesielt to ting – kor lite trafikk det er på vegane, og kor mykje tyngre avfallsdunkane har blitt.