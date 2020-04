– Koseleg overrasking

Nyhende

– Det var ei veldig hyggeleg overrasking, seier Zari Demirova til Vikebladet Vestposten. Ho er mor til Maia på 5 år som går i barnehagen. Både mor og dotter sette stor pris på det overraskande besøket som kom på døra deira.

Tryggheim barnehage besøkte til saman 40 heimar. Nokre fekk fleire besøk, om dei er fleire søsken som går i ulike avdelingar. For kvart barn fekk besøk frå si avdeling.

Berit-Mari Nilssen Nystøyl og Linda Teige Ulstein frå Tryggheim barnehage fortel at barnehagen har eit pedagogisk opplegg som går på sosial kompetanse: Hjarteprogrammet. Då tenkte dei at dette kunne vere kjekt å kombinere med heimebesøk.

Dei høyrde med kommuneoverlegen at det var i orden at dei laga til aktivitetspakkar til borna og besøkte dei heime i hagane, og det var greitt, så lenge dei hadde god hygiene. Pedagogane i barnehagen laga til aktivitetspakkar tilpassa kvart barn. Femårsklubben fekk oppgåveark, nokre born fekk veven sin, dei fekk songar dei kan syngje på, og materiale til å lage påskepynt.

Pedagogane kledde seg opp i hjartekostyme og drog ut til heimane. – Det var veldig kjekt, fortel Nystøyl og Ulstein.

Nokre kom ut i hagen for å slå av nokre ord og ta imot aktivitetspakken. Nokre kom ut på altanen, og nokre born gav klem ved å gje klem til vindauget.

– Då dei såg hjartekostymet lyste dei opp, både store og små. Det vart ei kjempefin oppleving både for oss og dei.

Barnehagen har også hatt kontakt med heimane i ettertid. Fleire har gitt tilbakemelding på at det var kjekt med oppgåver.

Stor stas

Zari Demirova fortel at noko av det første dottera heiv seg over var oppgåvene til femårsklubben. Femåringen likar å skrive bokstavar, setje strek frå dott-til-dott og liknande. Ho kjenner seg klar til skulestart og håper ho får byrje på skikkeleg skule til hausten, og at det ikkje blir heimeskule.

Demirova fortel at dei fekk mykje kjekt å halde på med, dei må ha hatt litt av ein jobb med å setje saman pakkane.

– Det var eit veldig kjekt tiltak i denne rare tida. Det er ei krevjande tid, også for dei små. Dei saknar venane sine. Dette besøket gjennom vindauget varma, seier ho.

Fekk «sjå igjen» dei andre

Pedagogane tok bilete frå kvart heimebesøk dei var på og la ut på ein intern nettside for barnehagen. Såleis fekk borna sjå bilete av både at hjartevenane var heime med dei, og dei fekk sjå igjen bilete av dei andre borna dei til vanleg leikar med i barnehagen. – Det var veldig kjekt å sjå att venane på dette viset, seier Demirova.